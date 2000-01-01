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Евгений

Квартиры посуточно в Абакане Квартиры в черногорске

Квартира на сутки в Абакане - Абакан, Крылова 71 3500 руб/сутки Абакан, Крылова 71
3500 руб/сутки Абакан, Крылова 71
Аренда квартиры на сутки - Абакан, Пушкина 3 2200 руб/сутки Абакан, Пушкина 3
2200 руб/сутки Абакан, Пушкина 3
Аренда квартиры посуточно - Абакан, Дружбы Народов 52 2000 руб/сутки Абакан, Дружбы Народов 52
2000 руб/сутки Абакан, Дружбы Народов 52
Квартира посуточно по - Абакан, Ярыгина 21, 5 этаж 2000 руб/сутки Абакан, Ярыгина 21, 5 этаж
2000 руб/сутки Абакан, Ярыгина 21, 5 этаж
Квартира посуточно в Абакане - Абакан, Торосова 17 1700 руб/сутки Абакан, Торосова 17
1700 руб/сутки Абакан, Торосова 17
Посуточная аренда квартиры - Абакан, Крылова 112 1700 руб/сутки Абакан, Крылова 112
1700 руб/сутки Абакан, Крылова 112
Посуточная квартира Абакана - Абакан, Ярыгина 21, 10 этаж 1600 руб/сутки Абакан, Ярыгина 21, 10 этаж
1600 руб/сутки Абакан, Ярыгина 21, 10 этаж
Снять квартиру в Абакане посуточно - Абакан, Крылова 46 1500 руб/сутки Абакан, Крылова 46
1500 руб/сутки Абакан, Крылова 46
Квартира на час или сутки - Абакан, Некрасова 39 1400 руб/сутки Абакан, Некрасова 39
1400 руб/сутки Абакан, Некрасова 39

Квартира на сутки может понадобиться по различным причинам, от командировки в другой город, до необходимости уйти на время из дома от бушующего мужа или скандальной жены. В любом случае, стоит ответственно подойти к выбору места временного пребывания. Обратитесь в наше агентство, и будьте уверены, что мы в наиболее короткие сроки подберем лучший для Вас вариант. Мы располагаем большой базой, а это означает, что квартира на сутки для Вас найдется в любом районе Абакана или Черногорска, как в центре, так и на самой окраине. Большинство предлагаемых посуточных квартир содержат всю необходимую бытовую технику и добротную мебель, имеют современный ремонт и находятся в районах, имеющих хорошую транспортную развязку. Цены зависят не только от удаленности жилья от центра, но и от наличия в ней различной бытовой техники и общего состояния помещения.

Во всех посуточных квартирах обязательно есть wi-fi и телевизор, на кухне всегда найдете микроволновку, чайник и холодильник. Индивидуальная комплектация каждой квартиры описана в отдельности.

Любую квартиру можно снять на час или на ночь – это позволит вам сэкономить свой бюджет. Приехавшим в командировку, предоставим необходимые документы для отчета. Уборка квартир посуточно осуществляется перед заселением, а также во время проживания по первому требованию.

+7 902-467-1380

Евгений

Квартиры посуточно в Абакане

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