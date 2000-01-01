Квартиры посуточно в Абакане Квартиры в черногорске

Квартира на сутки может понадобиться по различным причинам, от командировки в другой город, до необходимости уйти на время из дома от бушующего мужа или скандальной жены. В любом случае, стоит ответственно подойти к выбору места временного пребывания. Обратитесь в наше агентство, и будьте уверены, что мы в наиболее короткие сроки подберем лучший для Вас вариант. Мы располагаем большой базой, а это означает, что квартира на сутки для Вас найдется в любом районе Абакана или Черногорска, как в центре, так и на самой окраине. Большинство предлагаемых посуточных квартир содержат всю необходимую бытовую технику и добротную мебель, имеют современный ремонт и находятся в районах, имеющих хорошую транспортную развязку. Цены зависят не только от удаленности жилья от центра, но и от наличия в ней различной бытовой техники и общего состояния помещения.

Во всех посуточных квартирах обязательно есть wi-fi и телевизор, на кухне всегда найдете микроволновку, чайник и холодильник. Индивидуальная комплектация каждой квартиры описана в отдельности.

Любую квартиру можно снять на час или на ночь – это позволит вам сэкономить свой бюджет. Приехавшим в командировку, предоставим необходимые документы для отчета. Уборка квартир посуточно осуществляется перед заселением, а также во время проживания по первому требованию.